حقيقة صورة زيزو في أحد الكافيهات بالشيشة

كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية حالة جدل واسعة، بخصوص أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتشار صورة له وهو يدخن "الشيشة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزيزو وهو يجلس داخل أحد الكافيهات ويدخن "شيشة"، مما أثار حالة من الاستغراب الكبير لدى كل متابعي كرة القدم المصري، خاصة في ظل أزمة تجديد تعاقده مع الزمالك.

وبالعودة إلى تاريخ الصورة، فإننا نجد أنها ليست جديدة كما يتحدث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل أنها تعود إلى عام 2020.

وفي عام 2020، قام أحمد سيد زيزو بنفي هذه الصورة آنذاك، مؤكدا أنه ليس الشخص المتواجد في الصورة، مؤكدا أنها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وبات أحمد سيد زيزو، قريب من الرحيل عن نادي الزمالك، في ظل نهاية تعاقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

وكان مصدر أكد في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانضمام إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعقد لمدة 4 سنوات.

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