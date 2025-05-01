رسائل ساخرة.. قميص زيزو يظهر في مدرجات الزمالك (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

ظهر قميص اللاعب أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك في مدرجات الفريق خلال المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضد المصري البورسعيدي.

ويلعب الزمالك مع المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

وقامت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات المباراة، بتوجيه عدة رسائل للاعب زيزو، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع النادي وانتقاله المحتمل للأهلي.

ورفعت الجماهير قميص زيزو الذي يحمل الرقم 25، ووضعت عليه أموالاً، في رسالة ساخرة للاعب، كما قامت بعض الجماهير بوضع علامة X.

بينما رفع مشجع آخر لافتة كتب عليها: "يرحل من يرحل، ويبقى الزمالك.. عفوا الزمالك فوق الجميع".

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت توتر حاد بين زيزو ونادي الزمالك بعد سلسلة من الشكاوى تقدم بها كل طرف ضد الآخر، وذلك بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وانتهاء علاقته مع النادي بحسب بيان الزمالك عن الأزمة.