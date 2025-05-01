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"ضربة موجعة".. مصدر يكشف مدة غياب أشرف داري عن الأهلي

08:49 م الخميس 01 مايو 2025
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  • عرض 10 صورة
    أشرف داري
  • عرض 10 صورة
    أشرف داري يوقع على قمصان الأطفال
  • عرض 10 صورة
    أشرف داري
  • عرض 10 صورة
    أشرف داري
  • عرض 10 صورة
    أشرف داري
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    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
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    أشرف داري
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    أشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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كتب -مراسل مصراوي:

تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة اليوم، بعد تأكد غياب لاعبه المغربي أشرف داري، عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة.

وكان أشرف داري تعرض للإصابة في مباراة النادي الأهلي أمام بتروجيت أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريق ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "داري سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، بسبب تعرضه لإصابة عضلية في مباراة الفريق أمام بتروجيت أمس".

وأضاف: "الأشعة التي أجراها اللاعب اليوم، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى واللاعب سيبدأ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به غدا".

وكان النادي الأهلي، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره بتروجيت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة الدوري المصري.

والجدير بالذكر أن داري انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق بريست الفرنسي، شارك داري رفقة الفريق هذا الموسم في 14 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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