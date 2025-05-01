صدمة للزمالك.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد فتوح

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن تفاصيل إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق والتي تعرض لها اليوم الخميس، قبل مباراة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الزمالك والمصري في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن أحمد فتوح تعرض لإصابة بتمزق من الدرجة الأولى في عضلة السمانة خلال مواجهة بهتيم الودية..

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن اللاعب يخضع لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية بعدما تسببت الإصابة في تجمع دموي بالعضلة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، من 11 انتصارًا و5 تعادلات، مقابل 3 هزائم.