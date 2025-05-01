مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

0 0
20:00

الزمالك

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

كينيا - شباب

1 1
21:00

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي

أتلتيك بلباو

- -
22:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

صدمة للزمالك.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد فتوح

08:16 م الخميس 01 مايو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 12 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
  • عرض 12 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (2)
  • عرض 12 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 12 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 12 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 12 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 12 صورة
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن تفاصيل إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق والتي تعرض لها اليوم الخميس، قبل مباراة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الزمالك والمصري في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن أحمد فتوح تعرض لإصابة بتمزق من الدرجة الأولى في عضلة السمانة خلال مواجهة بهتيم الودية..

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن اللاعب يخضع لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية بعدما تسببت الإصابة في تجمع دموي بالعضلة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، من 11 انتصارًا و5 تعادلات، مقابل 3 هزائم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد فتوح الزمالك إصابة أحمد فتوح أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات