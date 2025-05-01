البنك الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق البنك الأهلي، فوزا كبيرا اليوم على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية في الدوري المصري.

وأحرز أهداف البنك الأهلي في اللقاء كلا من سعيدو سيمبوري في الدقيقة 69، ياو أنور في الدقيقة 73، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، قبل أن يختتم أحمد مدبولي رباعية فريق البنك في الدقيقة 3+90.

وسجل ثنائية سيراميكا كليوباترا كلا من محمد رضا بوبو في الدقيقة 17، فاخري لاكاي في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 32 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 27 في المركز السادس بجدول الترتيب.