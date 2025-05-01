متابعة - يوسف محمد:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري وصلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة.

خط الهجوم : مصطفى شلبي، ناصر منسي وعبد الله السعيد.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، أحمد عامر، محمود حمادة.

خط الهجوم: ميدو جابر، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم.

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: رأسية من نبيل دونجا لاعب الزمالك، تمر بجوار القائم.

الدقيقة 5: عرضية من مصطفى شلبي لاعب الزمالك، يبعدها دفاع فريق المصري البورسعيدي.

الدقيقة 11: سقوط من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري ومطالبات بركلة جزاء، لكن حكم اللقاء يشير إلى استمرار اللعب.

الدقيقة 17: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المصري.

الدقيقة 26: فرصة الهدف الأول تضيع من نادي الزمالك، بعد انفراد تام من محمد شحاتةب المرمى ولكنه يسدد الكرة بجوار القائم.

الدقيقة 32: رأسية قوية من صلاح محسن لاعب المصري ولكن محمد عواد يتصدى لها، قبل أن يعلن حكم اللقاء تسلل على اللاعب.

الدقيقة 36: رأسية قوية من مصطفى الزناري لاعب الزمالك ولكنها تمر خارج المرمى.

الدقيقة 40: تسديدة من محمد شحاتة لاعب الزمالك ولكنها تصل سهلة إلى محمود جاد حارس المصري.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.