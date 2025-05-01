التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري

متابعة - يوسف محمد:

تصوير - حازم جودة:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 39 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، فيما رفع المصري رصيده إلى النقطة رقم 35 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري وصلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة.

خط الهجوم : مصطفى شلبي، ناصر منسي وعبد الله السعيد.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، أحمد عامر، محمود حمادة.

خط الهجوم: ميدو جابر، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم.

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: رأسية من نبيل دونجا لاعب الزمالك، تمر بجوار القائم.

الدقيقة 5: عرضية من مصطفى شلبي لاعب الزمالك، يبعدها دفاع فريق المصري البورسعيدي.

الدقيقة 11: سقوط من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري ومطالبات بركلة جزاء، لكن حكم اللقاء يشير إلى استمرار اللعب.

الدقيقة 17: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المصري.

الدقيقة 26: فرصة الهدف الأول تضيع من نادي الزمالك، بعد انفراد تام من محمد شحاتةب المرمى ولكنه يسدد الكرة بجوار القائم.

الدقيقة 32: رأسية قوية من صلاح محسن لاعب المصري ولكن محمد عواد يتصدى لها، قبل أن يعلن حكم اللقاء تسلل على اللاعب.

الدقيقة 36: رأسية قوية من مصطفى الزناري لاعب الزمالك ولكنها تمر خارج المرمى.

الدقيقة 40: تسديدة من محمد شحاتة لاعب الزمالك ولكنها تصل سهلة إلى محمود جاد حارس المصري.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: تسديدة قوية من من دونجا تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 55: بطاقة صفراء لصلاح مصدق لاعب الزمالك.

الدقيقة 57: تسديدة قوية من محمود حمادة لاعب المصري ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 63: ناصر منسي يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى المصري، لكن الحكم يقوم بإلغاء لوجود لمسة يد.

الدقيقة 69: تسديدة قوية من محمد شحاتة لاعب الزمالك، يتصدى لها محمود جاد حارس المصري.

الدقيقة 80: عرضية من مصطفى شلبي لاعب الزمالك ولكنها تخرج إلى ضربة مرمى.

الدقيقة 82: رأسية قوية من صلاح محسن يتصدى لها محمد عواد.

الدقيقة 90: 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.