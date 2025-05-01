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مصدر يكشف سبب استبعاد أحمد فتوح من مباراة الزمالك أمام المصري

07:19 م الخميس 01 مايو 2025
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    أحمد فتوح
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    أحمد فتوح من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري
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    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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كتب -مراسل مصراوي:

كشف مصدر، سبب غياب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن مباراة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي اليوم، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي نادي الزمالك اليوم نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن السبب استبعاد فتوح من مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، جاء بسبب شعوره ببعض الآلام العضلية.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 38 نقطة.

ويذكر أن أحمد فتوح شارك خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك، في 22 مباراة بمختلف البطولات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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