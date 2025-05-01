كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحل الزمالك ضيفا على فريق المصري البورسعيدي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري وصلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة.

خط الهجوم : مصطفى شلبي، ناصر منسي وعبد الله السعيد.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 38 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

والجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول، التي جمعت بين الفريقين بالدوري المصري، انتهت بفوز المصري البورسعيدي بنتيجة هدف دون مقابل.

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