"عمل مع مدرب ميلان وقاد بورتو".. من هو فيتور برونو المرشح لتدريب الأهلي؟

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم الخميس، أن المدير الفني البرتغالي فيتور برونو، يعد من أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي.

وذكر موقع "بولا ناريدي" البرتغالي، أن المدير الفني السابق لبورتو يأتي على رأس قائمة المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية، للنادي الأهلي خلفا للسويسري مارسيل كولر، الذي تمت إقالته من تدريب الفريق.

وكان النادي الأهلي أعلن يوم السبت الماضي الموافق 26 أبريل الماضي، رحيل كولر عن تدريب الفريق، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي، من الدور نصف النهائي.

من هو فيتور برونو؟

ويبلغ المدير الفني البرتغالي 42 عاما، فهو من مواليد 2 ديسمبر عام 1982 بمدينة كويمبرا البرتغالية.

ويمتلك برونو الرخصة التدريبية "UEFA pro"، كما أنه يفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1، وهي الطريقة متعادة بشكل كبير للاعبي النادي الأهلي بشكل كبير.

وبدأ صاحب الـ42 عاما، مشواره التدريبي بداية من يناير 2008، حينما عمل كمدرب مساعد في صفوف فريق أول أغسطس الأنجولي مع أوجوستو إيناسيو المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

وفي سبتمبر من عام 2009، انتقل برونو رفقة إيناسيو لقيادة فريق نافال مايو البرتغالي، الذي عمل به كمدرب مساعد أيضًا.

وترك صاحب الـ42 عاما العمل مع إيناسيو في عام 2010، ليعمل كمدرب مساعد رفقة سيرجيو كونسيساو في أكثر من فريق ومنهم: "ليكسويس البرتغالي، أولهاتشيني ونادي كويمبرا البرتغالي".

وجاءت النقلة الأكبر في مشوار المدرب البرتغالي، حينما انتقل مع كونسيساو لتدريب فريق سبورتنج براجا البرتغالي في يوليو من عام 2014، قبل انتقال الثنائي للعمل في فرق فيتوريا جيماريش البرتغالي ونانت الفرنسي حتى عام 2017، قبل أن يغادر كونسيساو الفريق لتولي القيادة الفنية لفريق ميلان الإيطالي.

وبعد رحيل كونسيساو في عام 2017 لتدريب فريق ميلان الإيطالي، انتقل فيتور برونو للعمل كمدرب مساعد في فريق بورتو البرتغالي، الذي استمر في صفوفه كمدرب مساعد حتى يوليو 2024.

وتم تعيين برونو مديرا فنيا لفريق بورتو البرتغالي في يوليو 2024، الذي استمر في صفوفه كمدير فني حتى يناير من العام الحالي 2025، قبل أن تتم إقالته بعد تراجع النتائج.

وقاد المدرب البرتغالي فريق بورتو، في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 18 مباراة، تلقى الهزيمة في 8 لقاءات وحضر التعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو بورتو تحت قيادة فيتور برونو 63 هدفا وتلقت شباكهم 30 هدفا.

وحقق برونو رفقة بورتو لقب وحيد، هو لقب بطولة كأس السوبر البرتغالي موسم 2024-2025.

أقرأ أيضًا:

"يتحدث للأشباح وفقد عقله".. كيف تناولت المواقع الأجنبية لقطة رونالدو "المثيرة"؟

"بعد تخطي بتروجيت".. عماد النحاس يحقق رقما مميزا لأول مرة في مسيرته التدريبية