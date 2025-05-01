الزمالك يظهر بالزي البديل أمام المصري البورسعيدي لهذا السبب

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره المصري البورسعيدي مساءً اليوم الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وتقرر أن يرتدي نادي الزمالك، زيه البديل في مباراة، حيث سيرتدي الفريق اللون الأسود الكامل خلال المباراة، فيما سيرتدي فريق المصري زيه التقليدي بالأبيض، باعتباره صاحب الأرض في لقاء اليوم.

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي فريق المصري في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

والجدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، كانت قد انتهت لصالح الفريق البورسعيدي بهدف دون مقابل.

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