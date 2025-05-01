قاد عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، المارد الأحمر أمس لتحقيق فوزا صعبا على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومباراة الأهلي أمام بتروجيت أمس، هى المباراة الأولى النحاس كمدير فني للمارد الأحمر، عقب تعيينه بشكل مؤقت خلفا للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق، الذي رحل عن الفريق عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

ونجح النحاس في مباراة أمس، أن يحقق الفوز للمرة الأولى في مباراته الافتتاحية مع الفرق التي تولى قيادتها الفنية طوال مسيرته التدريبية.

وسبق وتولى النحاس مهمة المدير الفني لأكثر من فريق في الدوري المصري، "أسوان، الشرقية، الرجاء، طنطا، المقاولون العرب، الاتحاد السكندري وطلائع الجيش".

وخلال 7 مباريات افتتاحية سابقة، خاضها النحاس مع الفرق التي يتولى تدريبها لم يتمكن من تحقيق أي انتصار، حيث تلقى الهزيمة في 5 مباريات وحضر التعادل في لقائين.

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