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مصدر يكشف التفاصيل كاملة.. تأجيل نهائي كأس مصر ونقلها للخارج

04:51 م الخميس 01 مايو 2025

الزمالك وبيراميدز

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كتب- أحمد عبدالباسط:

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على تعديل موعد نهائي كأس مصر، بين الزمالك وبيراميدز، ونقله إلى خارج مصر.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق، إقامة مباراة، نهائي كأس مصر، بين الزمالك وبيراميدز، يوم 20 مايو الجاري، دون تحديد مكان المباراة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز، سوف يتم تعديل موعدها إلى يوم 5 يونيو المقبل، بسبب خوض بيراميدز مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صنداونز يوم 24 مايو الجاري في جنوب أفريقيا.

وأضاف المصدر، أن المباراة بين الزمالك وبيراميدز، سوف تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتحديدا، على ملعب الجزيرة.

واختتم المصدر، أنه جاري في الوقت الحالي الاتفاق مع الشركة الراعية على المقابل المادي لأصحاب المركز الأول والثاني.

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الزمالك وبيراميدز تأجيل نهائي كأس مصر الاتحاد المصري لكرة القدم
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