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"يخضع لأشعة جديدة".. مصدر يكشف تطورات إصابة أشرف داري ومدة الغياب

04:35 م الخميس 01 مايو 2025

المغربي، أشرف داري

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كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تطورات، إصابة المغربي، أشرف داري، لاعب الفريق الأول خلال مواجهة بتروجيت، أمس الأربعاء في بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أشرف داري تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وجاء التشخيص المبدئي آلام أو شد خفيف.

وأضاف المصدر: "أشرف داري سيخضع لأشعة جديدة بعد 24 ساعة وفقًا للبروتوكول الطبي، حتى تكون النتيجة على أكبر قدر من الدقة".

واختتم المصدر: "الأشعة التي سيخضع لها أشرف داري، هي التي ستحدد مدة غيابه عن مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة".

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المغربي، أشرف داري إصابة أشرف داري أشرف داري يخضع لأشعة إصابة أشرف داري بالعضلة الخلفية
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