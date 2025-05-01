"فسخ التعاقد في هذه الحالة".. خبير لوائح يكشف لمصراوي موقف زيزو الحالي مع الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف خبير اللوائح محمد بيومي، الموقف الحالي لأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الذي يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، وينتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي في صفقة انتقال حر.

وينقطع زيزو عن تدريبات الزمالك، منذ يوم 8 أبريل الماضي، أي قبل 23 يوما، وأعلن مجلس إدارة النادي تحويل اللاعب للتحقيق، إلا أنه تغيب عن موعده للمرة الثالثة، قبل أن يخطر الزمالك بموافقته على الحضور، بشرط توفير الحماية له.

وقال محمد بيومي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك مطالب يحمي لاعبيه ومن حق زيزو طلب حمايته، لأن العلاقة متوترة بين زيزو والزمالك، وبالنسبة إلى إنزال صورة اللاعب من جدار النادي، لا يعاقب عليها الزمالك، لأن من قام بهذا الفعل ليس شخص مسؤول".

وأضاف: "تنص اللوائح على أنه إذا انقطع اللاعب عن حضور التدريبات واللاعب عقده ساري يحق للنادي توقيع عقوبة عليه، لكن يجب أن تتناسب مع حجم الخطأ، وزيزو انقطع عن التدريب ويحق للزمالك توقيع عقوبة مالية، ليس الإيقاف، والعقوبة ووفقا للوائح النادي والاتحاد المصري".

وأوضح: "إلا أن من جانب الزمالك، زيزو لديه ملايين لدى الزمالك ورفع شكوى بالفعل ضد الزمالك لإنهاء عقده، وإذا أصدر اتحاد الكرة قرارا بإنهاء التعاقد، تسقط العقوبات المالية، لأن اللاعب في الأساس له أموال متأخرة، ويحق لأي لاعب (زيزو) طلب فسخ تعاقده مع ناديه في حالة تأخر راتبه لمدة شهرين".

واختتم بيومي: "الزمالك لن يتمكن من إصدار قرار ضد زيزو بالإيقاف، لأنه في الأساس مخطئ، لعدم سداد مستحقات اللاعب لفترة طويلة".

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