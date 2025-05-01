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"زيزو يفاجئ الزمالك ومستعد يرجع".. شوبير يكشف التفاصيل

03:34 م الخميس 01 مايو 2025

زيزو

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة بشأن أزمة أحمد سيد زيزو، مع ناديه الزمالك، بعد انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية، ورفضه تجديد عقده، والاقتراب من الانتقال للنادي الأهلي.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "زيزو فاجأنا كلنا أمبارح أنه بيتراجع عن رفضه الخضوع للتحقيق، وأرسل لنادي الزمالك، خطابا عن طريق محاميه، يخبرهم بالموافقة على الحضور إلى النادي والخضوع لجلسة التحقيق".

أوضح: "زيزو كمان وافق على الحضور للتدريبات، حسب المواعيد المحددة، ولكن مع تعهد من مجلس إدارة النادي، للحفاظ على أمن وسلامة اللاعب، وعدم تعرضه للإيذاء، من العاملين والأعضاء".

واختتم: "الزمالك أصر على خضوع اللاعب للتحقيق، داخل النادي، وهذا حق كامل للزمالك، لأن اللاعب تحت إدارته حاليا، والنادي من خلال اجتماعه أمس تم توقيع عقوبة مالية على اللاعب، بخلاف تقديم شكوى ضده في لجنة الانضباط باتحاد الكرة لحفظ حقوق النادي".

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