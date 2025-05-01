هل لم يصدر أمير مرتضى نزاعات للفيفا بشأن الزمالك؟.. وقائع تكشف الحقيقة

كتبت-هند عواد:

خرج أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك، بتصريحات مثيرة للجدل بشأن المغربي خالد بوطيب، مهاجم الزمالك السابق، وذلك بعد إيقاف قيد الفريق للمرة الثانية بسبب مستحقاته المتأخرة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة "MBC مصر 2": "القيمة المالية التي حصل عليها خالد بوطيب من الزمالك تُعد طبيعية في كرة القدم. تعاقدنا معه في يناير 2019، وكان لاعبًا دوليًا جاء من المشاركة في كأس العالم مع منتخب المغرب، وتم التعاقد معه بموافقة كريستيان جروس، مقابل 1.5 مليون يورو، أي ما يعادل آنذاك نحو 30 مليون جنيه مصري. بعد التعاقد، طلب إجراء عملية جراحية، وجلست معه ورفض ذلك".

وأضاف أمير: "عرضنا على اللاعب الحصول على 50% من عقده مقابل فسخه، لكنه رفض التسوية وتمسك بعقده الممتد لعامين، وتقدّم بشكوى ضد الزمالك لدى الفيفا. إذا كنت قد تعاقدت مع 31 لاعبًا في فترة عملي مع الزمالك، ونتحدث فقط عن قضية واحدة (بوطيب)، فهل يعقل أنني صدّرت نزاعات للفيفا؟".

ويبقى السؤال هل صدق أمير مرتضى، بشأن عدم وجود نزاعات في "الفيفا"، أثناء فترته في الزمالك، التي بدأت عام 2018 وانتهت 2024.

الوقائع تشير إلى أن عددًا من اللاعبين والمدربين تقدموا بالفعل بشكاوى ضد نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، وأبرز هؤلاء:

الغاني بنجامين أشيمبونج

انضم إلى الزمالك في يوليو 2017، ورحل نهائيًا في سبتمبر 2018 بعد اتفاق مع النادي، لكنه تقدم بشكوى تفيد بعدم حصوله على مستحقاته، وادعى أن النادي أجبره على التنازل عنها.

وقضت المحكمة الرياضية بأحقيته في الحصول على مليون و200 ألف دولار، بعد تغيب ممثل الزمالك عن جلسة الاستماع.

التونسي فرجاني ساسي

انضم للزمالك في يوليو 2018، ورحل في 2021، وقدم شكوى في 2022 بسبب خصم جزء من مستحقاته إثر إيقافه في إحدى المباريات، بالإضافة إلى خصم ضريبة القيمة المضافة، وتبلغ المطالبة نحو 400 ألف يورو.

وقد استأنف الزمالك القرار في المحكمة الرياضية التي قضت لاحقًا بإلغائه.

المغربي أحمد بلحاج

انضم في يناير 2023 ورحل بعد 6 أشهر فقط، وتقدم بشكوى للفيفا بشأن مستحقات متأخرة بقيمة مليون و400 ألف جنيه مصري.

وقد صدر له حكم بأحقيته في هذا المبلغ، قبل أن يتوصل الزمالك إلى تسوية معه في 2024.

السويسري كريستيان جروس

درّب الزمالك من يوليو 2018 حتى مايو 2019، وحقق معهم بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بعد إقالته، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية بسبب مستحقات متأخرة بلغت 150 ألف دولار، وحصل لاحقًا على حكم بمبلغ 700 ألف دولار، بسبب تأخر صرف مستحقاته وعدم توفير تذاكر سفر.

البرتغالي روي أجواش

كان مساعدًا للمدرب فيريرا، الذي تولى تدريب الزمالك من مارس 2022 إلى يناير 2024.

تم إيقاف قيد الفريق ثلاث مرات في مايو 2024 بسبب مستحقاته، وقد حصل على حكم من الفيفا بمبلغ 55 ألف دولار.

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