"كنت متحمسا للغاية".. بونجاح يكشف لأول مرة مفاوضات انضمامه للأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم فريق الشمال القطري، لأول مرة عن مفاوضات انضمامه للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال "بونجاح" في تصريحات صحفية"، "تلقيت عرضًا كبيرًا من الأهلي والحقيقة لقد كان شرفًا لي أن يرتبط اسمي بالنادي الأهلي".

وأضاف: "كانت هناك اتصالات بين إدارة الأهلي وإدارة الشمال، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، كانت هناك بعض الأمور التي لم يتفقوا عليها".

أكمل: "كنت متحمسًا للغاية للذهاب إلى مصر، كنت سعيدًا، وبالطبع كنت أرغب بذلك”.

واختتم تصريحاته: "الأهلي نادٍ كبير لكن إدارة الشمال كان لها رأي مختلف، أرادوا مني البقاء لأن لديهم مشروعًا وأرادوا أن أكون جزءًا منه، والحمد لله على كل شيء، أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، ولكن كل ما يُقال الآن مجرد شائعات".