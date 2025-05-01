"هيحضر مباراة بيراميدز".. مسؤول أجنبي جديد في الزمالك برعاية لجنة التخطيط

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي، إبراهيم عبدالجواد، اقتراب نادي الزمالك، من تعيين مسؤول أجنبي جديد، لتطوير ملف الكرة داخل نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

قال إبراهيم عبدالجواد، خلال برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك استقر على تعيين مدير رياضي أو مدير تقني زي ما عايز تقول وهيكون أجنبي وهيحضر مباراة الزمالك وبيراميدز".

أضاف: "الخبير الأجنبي، هيبدأ يجتمع مع الفريق بتاعه ويبدأ عمله في بداية يونيو ومعاه كشافين ومحللين وكل أطقم العمل اللازمة".

أكمل: "الزمالك هيوفر ميزانية خاصة بفريق كرة القدم منفصلة تماما وده كان دور لجنة التخطيط الفترة الماضية للمناصب الجديدة في كرة القدم داخل النادي، علشان لما الإدارة الجديدة تيجي اللي هتدير ملف الكرة في الزمالك يكون معاها كل شيء".



واختتم تصريحاته: "لجنة التخطيط بتنهي الملف كامل بمقترحات صفقات وهتسلمها للمدير الرياضي الأجنبي الجديد لما يجي علشان يقدر يفرز ويختار".