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تأجيل حفل مشروع القرن لنادي الزمالك

01:14 م الخميس 01 مايو 2025

نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، إنه كان من المقرر إقامة حفل كبير في قلعة محمد علي للكشف عن تفاصيل فرع نادي الزمالك الجديد خلال شهر مايو الحالي.

وبدأ نادي الزمالك، بالفعل في بناء الفرع الثاني للنادي، بمدينة السادس من أكتوبر، الذي أطلق عليه مشروع القرن للأبيض، على أن يستغرق البناء نحو ثلاث سنوات.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تأجيل الحفل ليقام في شهر يونيو من أجل التركيز على بطولتي الدوري والكأس".

واختتم تصريحاته: "الجميع داخل نادي الزمالك يعمل حاليا على توفير المناخ اللازم لفريق الكرة، من أجل الاستمرار في المنافسة على بطولتي الدوري المصري وكأس مصر التي تأهل للمباراة النهائية منها ويواجه بيراميدز".

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مشروع القرن لنادي الزمالك خالد الغندور تأجيل حفل مشروع القرن
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