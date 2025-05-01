"اللي عملته غلط ومش طبيعي".. شوبير يوجه رسالة نارية للاعب الأهلي

كتب- محمد خيري:

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، تصرف رامي ربيعة لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.

ونشر رامي ربيعة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نص السباب الذي تعرض له من أحد الجماهير، وبه كلمات غير لائقة بألفاظ خارجة.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "يعني واحد بيشتمك يا رامي بألفاظ خارجة تقوم تحطها على صفحتك؟ طيب ازاي يعني".

أضاف: "ده إحنا كلمنا بنشيد بيك يا أخي، وبنقول من أحسن اللاعبين في مصر، وواحد مش منضبط كتب كدا، تقوم تحطها على صفحتك؟، طب ما تاخد حقك بالقانون".

اختتم تصريحاته: "انا بقوله تاني غلط يا رامي، الموضوع عندنا بقى صعب، وأنا مش عارف هو مسح الرسالة ولا لسه، بلاش تلفت نظر الناس، لأن حساب الراجل محدش شايفه ولا يعرفه لكن انت عندك ملايين".