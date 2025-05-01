"بنتايج وماهر وشيكابالا".. 8 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري

كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة، قبل مواجهة المصري البورسعيدي الليلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري.

ويبحث نادي الزمالك عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، عن تحقيق الفوز، من أجل الاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز الثالث في الجدول برصيد 38 نقطة، خلف المتصدر بيراميدز برصيد 47 نقطة، وخلفه الأهلي برصيد 43 نقطة.

8 غيابات تضرب الزمالك

ويغيب عن نادي الزمالك خلال هذه المباراة 8 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

-محمود حمدي الونش ومحمود بنتايك بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

-بينما يغيب ناصر ماهر للإصابة التى تعرض لها في المران، وهي تورم في القدم.

-والتونسي أحمد الجفالي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب عدم الجاهزية من الإصابة التي لحقة بهم مؤخرا.

-أحمد حمدى لعدم جاهزيته الفنية، بينما الثنائى مهاب ياسر ومحمد عاطف من قائمة المباراة لأسباب فنية.