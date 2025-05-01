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"الترحال لبرج العرب".. توافد جماهير الزمالك للتوجه لمباراة المصري (صور)

12:15 م الخميس 01 مايو 2025
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    حسام المندوه أمين صندوق الزمالك
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    جماهير الزمالك أمام بوبات النادي قبل التوجه إلى برج العرب
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    حافلات نقل جماهير الزمالك
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كتب- محمد خيري:

بدأت جماهير نادي الزمالك في التوافد أمام مقر النادي، من أجل استقلال الحافلات التي ستنقلهم إلى ملعب برج العرب، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، على متابعة عملية استقلال الجماهير للحافلات، وتوفير كافة سبل الراحة لهم قبل التوجه إلى ستاد الجيش ببرج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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