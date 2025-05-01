"ملتزمون باللائحة".. لجنة تراخيص كاف تصدم الزمالك وتهدد مشاركته الأفريقية

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف الزمالك من الحصول على الرخصة التي تؤهله للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وقال الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، "تواصلنا مع مصدر بلجنة التراخيص، التابعة لاتحاد الكرة، وأكد لنا عدم حصول الزمالك الرخصة الأفريقية قبل سداد الديون المستحقة عليه للمدربين واللاعبين السابقين، وفي مقدمتهم البرتغالي باتشيكو والمغربي خالد بوطيب".

وأضاف:"المصدر أكد أن اللجنة ليس في أزمة مع نادي الزمالك، لكنهم ملتزمون بتنفيذ لائحة تراخيص الأندية المحترفة، خاصة المعيار المالي".

واختتم تصريحاته:"يجب على الزمالك وغيره من الأندية، تقديم ما يفيد بأنه أنهى التسوية المالية مع كافة أطراف النزاع، طالما صدر فيها حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية أو الفيفا، لصالح المدربين واللاعبين السابقين، وفي هذه الحالة سيحصل الأبيض على الرخصة التي تؤهله للمشاركة في المسابقات القارية للموسم المقبل".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مؤخرا، يفيد بإيقاف القيد، بسبب عدم سداد باقي مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق.