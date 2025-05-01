ذكرى سيئة و 67 بطاقة صفراء.. تعرف على حكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراتي الجولة الثالثة من المرحلة النهائي بالدوري المصري الممتاز، المقرر لهما مساء اليوم الخميس.

ويدير أمين عمر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، ويعاونه كلا محمود أبو الرجال ويوسف البساطي، فيما يكون هشام القاضي حكماً رابعاً، ويوجد على غرفة تقنية الفيديو "فار"، محمد الصباحي ومحمود عبد السميع.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ماذا يفعل أمين عمر في مباريات الزمالك؟

أدار أمين عمر 34 مباراة للزمالك، فاز الأبيض في 24 لقاء وخسر مباراتين فقط وتعادل في 8 مواجهات، وأشهر عمر 67 بطاقة صفراء للاعبي الزمالك.

وكان أمين عمر شاهدا على خسارة الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري ضد الأهلي، بعدما انتهت المباراة لصالح الأخير بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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