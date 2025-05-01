تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويدفع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، بالثنائي سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي في خط الهجوم، فيما يغيب المغربي محمود بنتايك عن التشكيل الأساسي للمباراة.

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

جاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - صلاح مصدق

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - عمر جابر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري

وحسم الزمالك مباراة الجولة الأولى في المرحلة النهائية، عقب انسحاب الأهلي من اللقاء، وفي الجولة الثانية فاز الأبيض على حرس الحدود بنتيجة 2-0.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي المصري في المركز الرابع، برصيد 34 نقطة.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب توفير عدد 20 حافلة للجماهير، لحضور مباراة المصري البورسعيدي.

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