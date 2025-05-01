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"لن يكون الفتى المدلل".. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن صفقة زيزو

10:18 ص الخميس 01 مايو 2025
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    أحمد زيزو مع منتخب مصر
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    زيزو
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    احتفال زيزو
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    زيزو لاعب الزمالك
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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كتبت-هند عواد:

تحدث ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، مستوى لاعبي الفريق خلال مباراة بتروجيت في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر قناة المحور: "جيل الأهلي في التسعينات أفضل من الجيل الحالي، وأنا أفضل من رضا سليم وجراديشار، الجانب البدني سبب خروج رضا عبد العال ووليد صلاح الدين من حسابات تسوبيل".

وأضاف: "زيزو لن يضمن المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية والمنافسة على المكان الأساسي ستكون صعبة،ف فهو لن يكون الفتى المدلل في الأهلي، لوجود أكثر من نجم في مركزه حاليًا".

واختتم ياسر ريان: "مستوى أشرف بن شرقي مع الأهلي ينخفض تدريجيا، وأحمد رضا لن يشارك مع عماد النحاس بسهولة، كما أنه من الصعب مشاركة أفشة بشكل أساسي في الموسم المقبل، وأتوقع رحيل الساعي عن الفريق".

انتقال زيزو إلى الأهلي

وأنهى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك اتفاقه مع الغريم التقليدي الأهلي، تمهيدا من الانضمام إلى الفريق بنهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر.

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