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موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والقناة الناقلة

10:05 ص الخميس 01 مايو 2025
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    مران فريق الزمالك
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    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
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    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
  • عرض 11 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
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    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
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    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواصلة مشواره المحلي بعد توديع كأس عاصمة مصر من دور المجموعات، إضافة إلى الخروج من الكونفدرالية الإفريقية من دور ربع النهائي.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

يحل الزمالك ضيفا على المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ستاد الجيش ببرج العرب، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنقل قنوات أون تايم سبورتس، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري، إذ أنها الناقل الحصري للبطولة في مصر.

وحسم الزمالك مباراة الجولة الأولى في المرحلة النهائية، عقب انسحاب الأهلي من اللقاء، وفي الجولة الثانية فاز الأبيض على حرس الحدود بنتيجة 2-0.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي المصري في المركز الرابع، برصيد 34 نقطة.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب توفير عدد 20 حافلة للجماهير، لحضور مباراة المصري البورسعيدي.

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الزمالك والمصري البورسعيدي موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي
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