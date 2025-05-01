كتب - يوسف محمد:

واصل المهاجم السلوفيني نيجيك جراديشار لاعب النادي الأهلي، تألقه رفقة الفريق منذ الانضمام إليه في يناير الماضي، قادما من فريق فيهرفار المجري.

وقاد جراديشار أمس النادي الأهلي، لتحقيق فوزا هاما أمام فريق بتروجيت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ونجح جراديشار في تسجيل هدف الأهلي الثالث، من اللمسة الأولى وفور نزوله إلى أرضية الملعب، حيث دخل بديلا في الدقيقة 62 من عمر المباراة، ثم أحرز الهدف في الدقيقة 63 أي بعد دقيقة واحدة من دخوله الملعب، ليمنح المارد الأحمر فوزا هاما لمواصلة ملاحقة بيراميدز متصدر جدول الترتيب.

ماذا قدم جراديشار مع الأهلي؟

وانضم صاحب ال 22 عاما إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق فيهرفار المجري.

ومنذ الانضمام إلى الفريق شارك المهاجم السلوفيني، في 14 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وشارك جراديشار في 10 مباريات ببطولة الدوري المصري رفقة الأهلي حتى الآن، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة مثلهم.

كما شارك اللاعب في 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.