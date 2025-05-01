كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام المصري اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي

وستكون هذه هى المواجهة 115 بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وأن تواجها معا في 114 مباراة من قبل.

وخلال 114 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 61 مباراة، تلقى الهزيمة في 25 مباراة وحضر التعادل في 28 مباراة بين الفريقين.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 160 هدفا في مرمى فريق المصري، فيما تلقت شباكهم 90 هدفا فقط.

ويحتل نجم الزمالك السابق علي خليل صدارة الهدافين التاريخيين، لمواجهات الفريقين معا، برصيد 11 هدفا.

وسيطر التعادل السلبي دون أهداف، على نتيجة آخر مباراة جمعت بين الزمالك والمصري البورسعيدي، والتي جمعت بينهما يوم 5 يناير 2025 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 38 نقطة، فيما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

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