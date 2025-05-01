إمام عاشور يدعم الطفل ياسين في مباراة بتروجيت بهذه الطريقة (صور)

كتب - يوسف محمد:

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم طفل دمنهور ياسين، خلال مباراة فريقه أمس أمام نظيره بتروجيت بالدوري المصري "دوري نايل".

وقام إمام عاشور، بالاحتفال على طريقة سبايدر مان عقب تسجيل هدف فريقه الرابع، الذي تم إلغائه من قبل حكم المباراة لدعم الطفل ياسين، الذي حضر إلى محكمة دمنهور أمس مرتديا ماسك سبايدر مان.

وكان إمام عاشور، أحرز هدف الأهلي الرابع في مرمى فريق بتروجيت أمس، قبل أن يقرر الحكم إلغائه بسبب وجود خطأ على لاعب الأهلي.

وشهدت الفترة الماضية حالة دعم كبيرة من جانب كل فئات المجتمع المصري للطفل ياسين، بعد

ما تعرض له من قبل أحد الأشخاص.

وقررت محكمة جنايات دمنهور اليوم الأربعاء الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري، بالحبس المؤبد للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين صاحب الخمس سنوات.

ويذكر أن النادي الأهلي، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره بتروجيت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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