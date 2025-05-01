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4 لاعبين تنتهي عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي

08:00 ص الخميس 01 مايو 2025
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    عبدالله السعيد1
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    زيزو
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    زيزو مع منتخب مصر 1
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    زيزو لاعب الزمالك
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    عبدالله السعيد
  • عرض 12 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو
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    احتفال زيزو مع الزمالك
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    أحمد زيزو مع منتخب مصر
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    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك1
  • عرض 12 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك2
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كتبت-هند عواد:

يقترب الزمالك من نهاية الموسم الحالي، إذ يتبقى للفريق 6 مباريات في الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى نهائي كأس مصر ضد بيراميدز.

وحسم الزمالك تجديد تعاقد لاعبين من ضمن 6 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، تجديد عقد عمر جابر لمدة موسمين، لينتهي بنهاية موسم 2026-2026، إضافة إلى مدافع الفريق محمود حمدي الونش، وذلك لمدة 3 مواسم، إذ ينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

4 لاعبين تنتهي عقودهم مع الزمالك

وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تنتهي عقود الرباعي أحمد سيد زيزو وحمزة المثلوثي ومحمد حمدي وعبدالله السعيد، مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وبالتحديد يوم 30 يونيو 2025.

ولن يستمر زيزو مع الزمالك، إذ أن اللاعب أنهى اتفاقه مع الأهلي، تمهيدا للانضمام إليه بنهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر.

ويغيب التونسي حمزة المثلوثي عن صفوف الزمالك لعدة أشهر، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، في يناير الماضي.

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