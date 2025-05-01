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هل يقطع الزمالك الطريق على الأهلي في صفقة بن رمضان؟

09:00 م الخميس 01 مايو 2025

التونسي محمد علي بن رمضان

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اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها في شهر يونيو، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للتقارير، النادي الأهلي أنهى جميع الاتفاقات مع اللاعب التونسي، على النواحي المالية، ولكن يتبقى الاتفاق مع الفريق المجري، من أجل حسم الصفقة خلال شهر مايو الحالي.

هل يقطع الزمالك الطريق على الأهلي؟

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك إمكانية ضم محمد علي بن رمضان، في ظل سعي الأبيض هو الآخر لتدعيم صفوفه بصفقات قوية للموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن بعض الوكلاء عرضوا اسم اللاعب بالفعل على لجنة التخطيط، ولكن لم يتم الدخول في مفاوضات مباشرة من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك لا يريد الدخول في سباق مع أي نادي من أجل الحصول على صفقة، ولكنه يعمل حاليا على تدعيم صفوفه وفقا لاحتياجاته فقط، والإمكانيات المادية للنادي

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