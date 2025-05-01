"ميدو يحسمها".. خبير أجنبي في الزمالك خلال ساعات لهذا السبب

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على التعاقد مع خبير أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة، للإشراف على قطاع الناشئين.

وعلم موقع "مصراوي" من مصدر مطلع، أن مجلس الإدارة استقر على رحيل بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين، في ظل رغبة لجنة التطوير في إعادة هيكلة قطاع الناشئين بالكامل.

وهناك خبير أجنبي سيتولى اختياره أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط، في الفترة الحالية للإشراف على قطاع الناشئين ومعه فريق "اسكاوتنج" كامل لمراقبة اللاعبين على مستوى مصر لاختيار أفضل المواهب وضمها للأبيض.

وتعمل لجنة التطوير في نادي الزمالك، والتي تضم أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني، على إعادة هيكلة قطاع الكرة بالكامل داخل النادي الأبيض.

وتواجد "ميدو"، خارج مصر في الأيام الماضية، وعقد مفاوضات مع عدد من الخبراء في مجال كرة القدم، من أجل تولي منصب رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، ويتم الاختيار حاليا بين عدد من الأسماء التي تم حصرها.