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سقوط الزمالك وفوز برشلونة.. نتائج مباريات اليوم الأربعاء 9 أبريل

11:51 م الأربعاء 09 أبريل 2025

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند (3)

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أقيمت العديد من المباريات القوية والمليئة بالإثارة والندية في عدد من البطولات القارية المختلفة اليوم الأربعاء.

وودع نادي الزمالك منافسات الكونفدرالية على يد ستيلينبوش بهدف دون رد، بينما ضرب برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

نتائج مباريات اليوم

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند - (4-0)

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا - (3-1)

نتائج مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك ضد ستيلينبوش - (0-1)

سيمبا ضد المصري - (2-0)

نهضة بركان ضد أسيك ميموزا - (1-0)

اتحاد العاصمة ضد النادي القسنطيني - (1-1).. تأهل القسنطيني

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

بترول أسيوط ضد راية الرياضي - (1-1)

منتخب السويس ضد ديروط - (1-2)

سبورتنج ضد طنطا - (0-0)

الداخلية ضد لافيينا - (1-0)

الترسانة ضد السكة الحديد - (0-0)

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