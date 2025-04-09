"فين الشيكات" موقف محرج لميدو مع أحد جماهير الزمالك (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه أحد مشجعي نادي الزمالك رسالة ساخرة لأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك خلال مباراة الأبيض أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وكان الزمالك قد ودع بطولة كأس الكونفدرالية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة على يد ستيلينبوش بهدف نظيف علي ستاد القاهرة.

وتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه ميدو في المقصورة الرئيسية لستاد القاهرة، وقام أحد المشجعين بالهتاف ضد ميدو قائلًا:" فين الشيكات يا ميدو، الشيكات فين؟".

وتأتي مقولة المشجع الزملكاوي تعقيبا على تصريحات ميدو منذ أيام بأنه يمتلك شيكات مفتوحة تحت يده، يمكنه من خلالها ضم أي لاعب من النادي الأهلي ولكنه لن يفعل ذلك.

وتعيش جماهير الزمالك في حالة من الغضب بالساعات الماضية بعد اتفاق لاعب الفريق أحمد السيد زيزو للإنتقال للنادي الأهلي، ومن ثم توديع بطولة الكونفدرالية.