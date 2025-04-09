حقيقة وفاة مشجع في مدرجات مباراة الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، والتي أُقيمت ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لحظة مؤثرة بعد نهاية اللقاء.

حيث تعرض أحد مشجعي الزمالك لحالة إغماء في المدرجات، وسط حالة من الحزن والذهول التي خيمت على الجماهير الحاضرة.

الخسارة بهدف دون رد كانت كفيلة بتوديع الزمالك البطولة، بعدما فشل في تعويض نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، ما زاد من الإحباط الجماهيري، خاصة في ظل الآمال الكبيرة التي كانت معقودة على الفريق لمواصلة المشوار القاري، وإنقاذ الموسم ببطولة أفريقية.

وشهدت المدرجات حالة من الصمت والدموع عقب صافرة النهاية، قبل أن تسوء الأمور بإصابة أحد المشجعين بإغماء نتيجة التأثر الشديد بالخروج، مما استدعى تدخل الطاقم الطبي الموجود في الاستاد، حيث تم إسعافه.