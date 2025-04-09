مصراوي يكشف حقيقة إقالة بيسيرو من تدريب الزمالك بعد وداع الكونفدرالية

كتب - رامي بشاي:

نفى مصدر الأنباء التي تداولت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إقالة مدرب الزمالك، جوزيه بيسيرو، بعد وداع منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر "مصراوي" إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن رحيل بيسيرو بعد الخروج من الكونفدرالية.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الزمالك سيجتمع بالمدرب البرتغالي لمناقشة أسباب الخسارة.

واختتم المصدر أن فكرة رحيل بيسيرو عن القيادة الفنية للزمالك مستبعدة حتى الآن.

يُذكر أن الزمالك ودع كأس الكونفردالية من دور ربع النهائي، بعد الخسارة من ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

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