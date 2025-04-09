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الاتحاد المصري يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز

11:09 م الأربعاء 09 أبريل 2025

من مباراة الأهلي وبيراميدز

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كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم هولندي، بقيادة داني مكلي حكما للساحة ويعاونه كل من، هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، بجانب مارتين فوس حكما رابعا.

ويقود روب ديبيرينك غرفة الفيديو "VAR" ويعاونه كلاي روبرتي.

ومن المقرر ان يقام اللقاء يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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الأهلي بيراميدز طاقم تحكيم الأهلي وبيراميدز الدوري المصري
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