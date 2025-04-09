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صدمة شيكابالا وانهيار الجمهور.. ما لم تشاهده في مباراة الزمالك وستيلينبوش (صور)

10:10 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (1)
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    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (14)
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    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (4)
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    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (2)
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    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (9)
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    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (8)
  • عرض 18 صورة
    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (6)
  • عرض 18 صورة
    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (5)
  • عرض 18 صورة
    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (12)
  • عرض 18 صورة
    مدرب الزمالك يدخل في نوبة بكاء بعد الخسارة من ستيلينبوش
  • عرض 18 صورة
    مدرب الزمالك يدخل في نوبة بكاء بعد الخسارة من ستيلينبوش
  • عرض 18 صورة
    الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مدرب الزمالك يدخل في نوبة بكاء بعد الخسارة من ستيلينبوش
  • عرض 18 صورة
    مدرب الزمالك يدخل في نوبة بكاء بعد الخسارة من ستيلينبوش
  • عرض 18 صورة
    مدرب الزمالك يدخل في نوبة بكاء بعد الخسارة من ستيلينبوش
  • عرض 18 صورة
    صدمة شيكابالا
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كتب - محمد القرش:

ودع الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مفاجأة كبرى، بعد الخسارة من فريق ستيلينبوش بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

وشهدت أحداث ما بعد هدف فريق ستيلينبوش وانتهاء المباراة، حالة من الصدمة والغضب والانهيار على جماهير الزمالك الحاضرة في مدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي.

وظهرت علامات الغضب والصدمة أيضًا على لاعب الفريق الأول لكرة القدم، محمود عبد الرازق شيكابالا، أثناء تواجده في المقصورة الرئيسية للمباراة.

ودخل أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك في نوبة بكاء أثناء تواجده على دكة بدلاء ملعب استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا مع ستيلينبوش في مباراة الذهاب، قبل أن يُهزم بهدف دون رد في لقاء الإياب.

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