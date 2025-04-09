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دمي اتحرق.. أول تعليق من أمير مرتضى منصور بعد خروج الزمالك من الكونفدرالية

10:09 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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كتب - نهى خورشيد

وجه أمير مرتضي منصور مدير الكرة بنادي الزمالك الأسبق، رسالة نارية عقب خسارة الفارس الأبيض أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف، وتوديعه بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور ربع النهائي.

وكتب أمير عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"صفحة الزمالك بالنسبة لي اتقفلت كمسئول لكني كمشجع دمي اتحرق، المنظومة مهلهلة".

وأتم حديثه قائلاً:" لما نخسر نسرب ونسلم ونطلع اللاعيبة عالمسرح ونقول التركة السابقة، ايه اخبار الخلفية الرياضية والعمل المؤسسي وتغيير الصورة الذهنية والسجادة الحمراء والفتنة الرياضية اللي كان مرتضى منصور سببها".

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الزمالك ضد ستيلينبوش أمير مرتضي منصور الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية خروج الزمالك من الكونفدرالية
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