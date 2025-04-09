أول تعليق من بيسيرو على الخروج من الكونفدرالية واستبعاد زيزو

متابعة- هند عواد:

كتب- نهى خورشيد:

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن خروج الفارس الأبيض من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب السقوط أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

وقال بيسيرو في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم عقب انتهاء اللقاء:" في كرة القدم، كل شيء ممكن أن يحدث، هم خلقوا فرصة واحدة فقط ونجحوا في تسجيل هدف منها، بينما نحن خلقنا فرصاً أكثر وكانت أخطر، لكننا لم نتمكن من ترجمتها إلى أهداف".

وأضاف:"الفريق الجنوب أفريقي دافع طوال المباراة بشكل جيد، وهم مميزون كذلك في الكرات الثابتة، فريقي يشعر بالحزن، ونحن جميعًا نشعر بالحزن، أعتقد أنني أنا واللاعبين لا نستحق هذه النتيجة، كنا نستحق الأفضل".

وتابع حديثه: "هم فريق جيد، لكن من وجهة نظري كنا الطرف الأفضل في مباراتي الذهاب والإياب، قدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول، لكن كانت هناك مشكلة في اللمسة الأخيرة، أما في الشوط الثاني، فقد تغير الأداء وفقدنا التوازن بعد هدفهم، رغم أننا كنا نسيطر على مجريات اللقاء ونقوده بشكل جيد قبل الهدف، هذه هي طبيعة كرة القدم فريق يهاجم طوال اللقاء، وفي المقابل يسجل الخصم من فرصة أو فرصتين".

وواصل:"تدربنا على خطة (4-3-3) لأنها كانت الأنسب لهذا اللقاء، لعبنا بالتشكيلة التي اخترناها وكنت واثقًا في اللاعبين، وخسرنا لأننا لم ننجح في ترجمة الفرص التي صنعناها إلى أهداف".

وعن هدف الفريق الجنوب أفريقي قال:"لن ألوم أي لاعب على الهدف الذي استقبلناه، اللاعبون حاولوا تقديم أفضل ما لديهم وبذلوا أقصى جهد ممكن، من حق الجماهير أن تحزن، ولكن لا يمكن لأحد أن يتهم اللاعبين بالتقصير، سواء من حيث الالتزام أو تنفيذ المطلوب منهم داخل الملعب".

وأكمل: "الجميع قام بالدور المطلوب منه والتزم بالتعليمات حتى لحظة استقبال الهدف، الذي لم يكن متوقعًا على الإطلاق، حتى أولئك الذين يرون أننا لم نقدم أداءً جيدًا لم يتوقعوا أن نسجل عليهم، لأنهم طوال المباراة لم يخلقوا فرصة خطيرة واحدة، دفاعيًا، نجحنا في منعهم من تشكيل خطورة حقيقية على مرمانا".

وأردف:"صحيح أننا لم نسجل أهدافًا، ولكننا خلقنا فرصًا خطيرة للغاية. سأدافع عن لاعبي فريقي حتى في حالة ارتكابهم للأخطاء، لأنهم أدوا كل ما كان مطلوبًا منهم داخل الملعب".

وأكد:" المسؤولية تقع على عاتق الجميع داخل النادي"الجهاز الفني، الإدارة، واللاعبون"، كلنا مسؤولون، وكلنا يجب أن ندعم بعضنا البعض، هذه أمور تحدث في كرة القدم، ليس فقط في مصر، وعلينا أن نتقبل النقد ونعمل على تصحيح الأخطاء، يجب أن نثبت أننا نستحق تمثيل نادي الزمالك".

وعن زيزو قال: "فيما يخص غيابه لا أريد الحديث عن أي شيء خارج نطاق المباراة، الجميع يعلم ما حدث معه وأرغب في التركيز فقط على اللقاء، لن أجيب على أي أسئلة لا تتعلق بالمباراة".

وواصل:"قميص الزمالك ثقيل، ومن يريد اللعب أو العمل هنا يجب أن يكون على قدر المسؤولية، سواء كان لاعبًا أو إداريًا أو أي فرد من أفراد النادي".

وعن بنتايك قال:" لم يشارك في مباراة الذهاب لأنه لم يتمكن من السفر معنا. أما فتوخ، فقد شارك في الذهاب وقدم أداءً جيدًا، ومن وجهة نظري كان هو الخيار الأنسب".

كما تحدث مدرب الأبيض عن الدوري:"سنقاتل من أجل الفوز ببطولة الدوري، نريد الفوز وسنقاتل لتحقيق ذلك، في الوقت ذاته، لا يجوز أن نترك الأهلي وبيراميدز يواصلان الانتصارات دون أن نلاحقهما".

وأتم:"أما عن نسبة فوز الزمالك ببطولة الدوري، لا أملك الأرقام الآن، وبعد مراجعة المباراة سأتمكن من إعطائك الإحصائية الدقيقة".