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حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك بعد وداع الكونفدرالية

09:30 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    حسين لبيب
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    حسين لبيب
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    حسين لبيب 3
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    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
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    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك1
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    حسين لبيب والسفير المصري
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    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
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    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
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    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
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    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
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    حضور حسين لبيب مران الزمالك
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كتب - محمد خيري:

انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد باستقالة حسين لبيب من رئاسة نادي الزمالك، بعد الخسارة من ستيلينبوش ووداع كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور ربع النهائي.

وكشف مصدر "لمصراوي" أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك.

وأوضح المصدر أن حسين لبيب لم يتواجد في مباراة الزمالك وستيلينبوش التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

يُذكر أن الزمالك غادر بطولة الكونفدرالية بعد التعادل السلبي ذهابا، والخسارة بهدف نظيف إيابا.

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