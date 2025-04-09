حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك بعد وداع الكونفدرالية

كتب - محمد خيري:

انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد باستقالة حسين لبيب من رئاسة نادي الزمالك، بعد الخسارة من ستيلينبوش ووداع كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور ربع النهائي.

وكشف مصدر "لمصراوي" أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك.

وأوضح المصدر أن حسين لبيب لم يتواجد في مباراة الزمالك وستيلينبوش التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

يُذكر أن الزمالك غادر بطولة الكونفدرالية بعد التعادل السلبي ذهابا، والخسارة بهدف نظيف إيابا.

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