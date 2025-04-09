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"حاكموا شيكابالا".. أول تعليق من مرتضي منصور بعد توديع الزمالك للكونفدرالية

09:00 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    الزمالك ضد ستيلينبوش (1)
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    الزمالك ضد ستيلينبوش (2)
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    الزمالك ضد ستيلينبوش (5)
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    جماهير الزمالك
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    جماهير الزمالك
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كتب- نهى خورشيد:

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق على توديع الفارس الأبيض بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

وكتب منصور عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس":"حذرت من قبل القادم أسوأ.. ضاعت البطولة 38".

وأضاف:"حاكموا شيكابالا والمتآمرين والجنايني وكل الهجاصين".

واضاف: "لكم الله ياجماهير الزمالك العظيم".

وتابع رئيس الزمالك السابق:"ولكم الله يا اعضاء جمعيتنا العمومية المحترمين الذين عاشوا أسوأ وأسود أيام، ضيعوا أرض 6 اكتوبر حلمكم في فرع جديد للنادي وحلم الجماهير في استاد الزمالك ضيعوا معسكر وأرض مرسي مطروح، أهدروا الملايين في صفقات فاشلة".

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