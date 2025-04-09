موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد توديع كأس الكونفدرالية

كتب - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بخوض مواجهة جديدة أمام حرس الحدود.

وودع الفارس الأبيض اليوم منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة اليوم أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن دور ربع النهائي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر نادي بيراميدز.