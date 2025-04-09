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مشهد عبثي.. تعليق مثير من ماجد سامي على واقعة إزالة صورة زيزو

07:15 م الأربعاء 09 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
  • عرض 5 صورة
    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
  • عرض 5 صورة
    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
  • عرض 5 صورة
    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
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كنب- محمد عبدالهادي:

علق ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عن الأزمة القائمة بين اللاعب أحمد سيد زيزو ونادي الزمالك في الساعات الماضية، بعد قرار استبعاده من قائمة الفريق عقب اتفاقه للانتقال الي الغريم التقليدي النادي الأهلي.

حيث قام عمال نادي الزمالك اليوم الأربعاء، بإزالة صورة اللاعب التي كانت تزين جدران الملعب، تعبيرًا عن حالة الغضب بعد اتفاقه مع الأهلي.

وفي هذا السياق علق رئيس نادي وادي دجلة على هذا المشهد وقال:"

مشهد عبثي ينم عن حجم مأساة الرياضة المصرية!

وتابع:" شيء مؤسف حقًا أن يصل بنا الحال لأن يفقد نادي الزمالك لاعبه الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي من الآن و الزمالك لا يزال أمامه عديد من المباريات التي يحتاج جميع لاعبيه فيها، فلو إن محمد صلاح مثلًا وقع عقدًا مع أرسنال أو مان سيتي الآن فإن ذلك لن يمنعه أو يمنع ناديه من تطبيق العقد المبرم بينهما حتى نهايته بمنتهى الاحترام و الاحترافية.

واختتم:" ما يزيد الطين بلة ذلك الفيديو الذي يقوم فيه عمال بإزالة صورة اللاعب من مدرجات ملعب التدريب ثم ينهال أحدهم عليها بالدهس بالقدم في صورة تعكس عبثية المشهد".

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