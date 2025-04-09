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"تيفو محارب".. جماهير الزمالك توجه رسالة من مباراة ستيلينبوش (صور وفيديو)

07:04 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    جماهير الزمالك (1)
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    تيفو جماهير الزمالك (3)
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    رسالة جماهر الزمالك
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    تيفو جماهير الزمالك (1)
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كتب - محمد القرش:

تصوير - عمر سلامة:

حرصت جماهير الزمالك الحاضرة في مدرجات مباراة ستيلينبوش، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، توجيه رسالة للاعبي الفريق.

ورفعت الجماهير لافتة بالإنجليزية: "Full throttle to the podium" (انطلق بكل قوة نحو منصة التتويج).

وواصلت جماهير الزمالك الإبداع، حيث رفعت تيفو كبير على شكل محارب.

ويسعى الزمالك للفوز على نظيره الجنوب إفريقي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

لمشاهدة فيديو تيفو جماهير الزمالك.. اضغط هنا

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