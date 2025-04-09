7 صور من حزن لاعبي المصري البورسعيدي بعد الخروج من كأس الكونفدرالية

كتب - نهى خورشيد

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب الهزيمة اليوم من سيمبا التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

وعقب انتهاء ركلات الحظ الترجيحية سيطر الحزن على لاعبي المصري، بعد خروجهم من البطولة الأفريقية من دور ربع النهائي.

وكان المصري حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، ونجح سيمبا في تسجيل هدفين بلقاء الإياب والتي أقيمت اليوم، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمت لصالح الفريق التنزاني.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي سيمبا في دور نصف النهائي، الفائز من مواجهة الزمالك وستيلينبوش والتى ستنطلق صافرتها بعد قليل في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.