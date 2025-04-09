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"بعد استبعاد زيزو".. التشكيل الرسمي للزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية

05:02 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    الزمالك ضد مودرن سبورت (10)
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كتب- نهى خورشيد

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي للأبيض استعداداً لخوض مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق صافرة لقاء الابيض وستيلينبوش في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والمقرر لها على ستاد القاهرة الدولي.

ويلعب الفارس الأبيض مواجهة الإياب بالتشكيل الأتي..

في حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

ويقود خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

فيما ضمت دكة البدلاء :"محمد صبحي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وناصر منسي".

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