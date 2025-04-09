تصرف قوي من عمال نادي الزمالك بخصوص أحمد سيد زيزو

كتب - نهى خورشيد

أزال عدد من العاملين بنادي الزمالك صورة أحمد سيد زيزو لاعب الفارس الأبيض، بعد الحصول على تعليمات من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ونشر إبراهيم عبدالجواد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": فيديو من ازالة صورة زيزو من داخل أسوار ملعب حلمي زامورا.

وجاء قرار إزالة صورة زيزو بعد أنباء اقترابه بشدة من الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي بنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر.

حصريا.. إزالة صورة زيزو من الملعب الخاص بناشئين نادي الزمالك pic.twitter.com/Mhid5iz7Xi — Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) April 9, 2025

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ستيلينبوش مساء اليوم الأربعاء وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب ستاد القاهرة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.